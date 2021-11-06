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'Bu evden ölüm çıkacak' diyen kadın göğsüne ateş etti

'Bu evden ölüm çıkacak' diyen kadın göğsüne ateş etti

ANTALYA’da iddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşine, “İntihar edeceğim, bu evden ölüm çıkacak” diyen kadın, kendisini kilitlediği banyoda sol göğsüne tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan kadın, özel bir hastaneye kaldırıldı.

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Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde meydana geldi. 2017 yılında dünya evine giren kadın A. D.(45) ile B. D. (47), bir süre önce boşanma kararı aldı. Akşam saatlerinde eve gelen B. D, eşinin yatak odasında olduğunu ve kıyafetlerinin dağıtılmış olduğunu gördü.

Bu şekilde mi barıyacağız! Her yeri dağıtmışsın

Barışmak istediğini söyleyen A. D., eşinden, “Bu şekilde mi barışacağız? Her yeri dağıtmışsın. Boşanma süreci devam ediyor” cevabını aldı. İddiaya göre, eşini odadan çıkaran kadın, evde bulunan ruhsatsız tabancayı aldı, “Ben intihar edeceğim. Bu evden ölüm çıkacak” dedi. Bu sözler üzerine B. D., kapıyı kırarak odaya girdi.

Bu kez kendini banyoya kilitleyen A. D'nin, tabancayla göğsüne bir el ateş ettiği ileri sürüldü. Banyo kapısını kıran B. D, eşini kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları kadını yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı.

Hayati tehlikesi sürüyor, eşi gözaltına alındı

Hayati tehlikesi bulunan A. D.’nin tedavisi yoğun bakımda devam ederken, olay yerine giden polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. B. D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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