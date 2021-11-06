Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yolu kapattı! 'Helalleşme' sözleri olay

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a cumhurbaşkanı adaylığı yolunu bir kez daha kapattı. Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın görevine devam etmelerini istiyorum" dedi. Kılıçdaroğlu'nun "muhafazakar kesimle helalleşmemiz' sözleri ise olay oldu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adayı gibi yurt gezileri ve siyasi konuşmalar yapan Ekrem İmamoğlu'na bir ihtar daha. Kılıçdaroğlu, canlı yayında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a cumhurbaşkanı adayı olma yolunu bir kez daha kapattı. "Muhafazakarlarla bizim helalleşmemiz lazım" diyen Kılıçdaroğlu, "En muhafazakar parti bizdik, çünkü değişimlere direniyorduk" ifadelerini kullandı.

Görevlerine devam etmelerini istiyorum...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili "Belediye başkanları aday olabilir mi? Yoksa görevlerine devam etsin mi?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmelerini istiyorum. Nedeni de şu:" deyip şöyle devam etti:

Önce bulundukları kentin güvenini kazansınlar

"Öncelikle belediye meclislerinde çoğunluğumuz yok. Çoğunluğun olmadığı yerde belediye başkanını başka bir partiye teslim etmek demek. O zaman İstanbullu bize ne diyecek, Ankaralı bize ne diyecek. O bağlamda kafamda soru işaretleri var. Önce bir bulundukları kentin güvenini kazansınlar. Arkadan Türkiye'nin güvenini kazansınlar. Önlerinde bir zaman dilimi var. O zaman dilimi içinde çalışırlar, deneyim kazanırlar, kendilerini gösterirler. O çerçevede görevlerine devam etmelerini istiyorum."

Cumhurbaşkanı adayını açıklamak için erken

Adayı açıklamak daha erken olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Kötü gidişin üstünün örtülmesi için cumhurbaşkanı adaylığının kullanıldığı konusunda liderler arasında bir kanaat var. Ekonomide kötü gidişi nasıl çözeceğimizi millete anlatmalıyız. Genel kanaatimiz bu" dedi.