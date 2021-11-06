BIST 1.584
DOLAR 9,68
EURO 11,22
ALTIN 565,97
HABER /  DÜNYA

Yasak geldi! Aşı yaptırmayanların kafe ve restoranlara girişi yasaklandı

Yasak geldi! Aşı yaptırmayanların kafe ve restoranlara girişi yasaklandı

AVUSTURYA'da Koronavirüs enfeksiyonları tekrar artış gösterirken, hükümet Covid-19 aşısı olmayanların kafe, restoran ve kuaförlere girmesini yasakladı. 

Abone ol

Avusturya'da şu ana kadar nüfusun sadece yüzde 64'ü Koronavirüs aşısı oldu. Bu, Avrupa Birliği ortalamasına yakın olsa da Batı Avrupa ülkeleri arasında en düşük oranlardan biri. 

Pazartesi günü yürürlüğe girecek yeni kısıtlamaları duyurduğu basın toplantısında Başbakan Alexander Schallenberg, "Yoğun bakımlardaki yataklar beklediğimizden çok daha hızlı doluyor" dedi.

Yeni düzenlemeler kapsamında aşı olmayanlar otellere de giremeyecek ve 25 kişiden fazla insanın bulunduğu etkinliklere katılamayacak.

4 haftalık geçiş süresinde bir doz aşı olanlar negatif PCR testi sundukları sürece kendilerine yasaklanan yerlere girebilecek. Daha sonra bu yerlere de sadece tam aşılılar alınacak. 

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'un en büyüğü olacak! Bakan Nuri Ersoy Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 isteğini açıkladı
İstanbul'un en büyüğü olacak! Bakan Nuri Ersoy Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 isteğini açıkladı
Koronavirüsün bıraktığı korkunç hasar aylar sonra ortaya çıktı Bilim Kurulu üyesi Şener açıkladı
Koronavirüsün bıraktığı korkunç hasar aylar sonra ortaya çıktı Bilim Kurulu üyesi Şener açıkladı
Diyanet'ten bir 'baldız' fetvası daha! Baldız, teyzesi ve halasıyla evlenilebilir
Diyanet'ten bir 'baldız' fetvası daha! Baldız, teyzesi ve halasıyla evlenilebilir
İzmir'de koca dehşeti! Yasak aşk şüphesiyle eşini öldürdü, 1 kişiyi ağır yaraladı
İzmir'de koca dehşeti! Yasak aşk şüphesiyle eşini öldürdü, 1 kişiyi ağır yaraladı
'Yasak aşk' dehşeti! Yakınlarından 'helallik' isteyip arkadaşına işkence edip vurdu! Eşini arayıp "sıra sende" dedi
'Yasak aşk' dehşeti! Yakınlarından 'helallik' isteyip arkadaşına işkence edip vurdu! Eşini arayıp "sıra sende" dedi
MSB duyurdu Kuzey Irak'ta 3 PKK'lı öldürüldü
MSB duyurdu Kuzey Irak'ta 3 PKK'lı öldürüldü
Sinovac'tan varyantlar için yeni aşı! Türkiye'ye 3 yaş tavsiyesi!
Sinovac'tan varyantlar için yeni aşı! Türkiye'ye 3 yaş tavsiyesi!
Şehit abisine 'bacını s...rim' diye küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan istifa ediyor
Şehit abisine 'bacını s...rim' diye küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan istifa ediyor
Kasım ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Kasım ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Emniyet harekete geçti Yurt genelinde sahteciliğe karşı 'alkol operasyonu'
Emniyet harekete geçti Yurt genelinde sahteciliğe karşı 'alkol operasyonu'