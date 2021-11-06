Yasak geldi! Aşı yaptırmayanların kafe ve restoranlara girişi yasaklandı

AVUSTURYA'da Koronavirüs enfeksiyonları tekrar artış gösterirken, hükümet Covid-19 aşısı olmayanların kafe, restoran ve kuaförlere girmesini yasakladı.

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Avusturya'da şu ana kadar nüfusun sadece yüzde 64'ü Koronavirüs aşısı oldu. Bu, Avrupa Birliği ortalamasına yakın olsa da Batı Avrupa ülkeleri arasında en düşük oranlardan biri.

Pazartesi günü yürürlüğe girecek yeni kısıtlamaları duyurduğu basın toplantısında Başbakan Alexander Schallenberg, "Yoğun bakımlardaki yataklar beklediğimizden çok daha hızlı doluyor" dedi.

Yeni düzenlemeler kapsamında aşı olmayanlar otellere de giremeyecek ve 25 kişiden fazla insanın bulunduğu etkinliklere katılamayacak.

4 haftalık geçiş süresinde bir doz aşı olanlar negatif PCR testi sundukları sürece kendilerine yasaklanan yerlere girebilecek. Daha sonra bu yerlere de sadece tam aşılılar alınacak.