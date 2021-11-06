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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den İYİ Partili Türkkan'a küfür tepkisi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den İYİ Partili Türkkan'a küfür tepkisi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'a çağrıda bulundu.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de bir şehit yakınının kendisine gösterdiği tepkiye küfrederek yanıt vermiş ancak olaya dair videolar bulunmasına rağmen, "Bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez 'ağır küfür etti' diye yayınlamışsınız" ifadeleriyle kendisini savunmuştu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Bir TBMM üyesinin vatandaşımıza karşı sergilediği çirkinliği şiddetle kınıyorum. Milleti temsil gibi şerefli bir vazifeyle asla bağdaşmayacak bu davranış için vatandaşımızdan samimi bir özür dilemek ve bu işin siyasi gereğini yapmak mesuliyeti hala karşılanmamıştır." diye konuştu.

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