Koronavirüs salgınının seyrini değiştirecek iki hap

ABD’nin geliştirdiği ve COVID-19 tedavisinde kullanılacak olan Molnupiravir hapı için İngiltere onay, Avrupa Birliği’nin ilaç düzenleyicisi EMA ise kullanılması tavsiyesi verdi. Pfizer’ın ürettiği COVID-19 hapının ise yüksek riskli hastalarda, hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 89 oranında azalttığı açıklandı.

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Koronavirüsle mücadelede aşıdan sonra hap üretildi. Salgına karşı önemli adımla ilgili Hürriyet yazarı Fulya Soybaş uzman isimlerle konuştu ve açıklamalarını köşe yazısına taşıdı.

İmmünoloji uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, her iki hapın da piyasaya sürülmesi ile pandeminin seyrinin değişeceğini söylüyor.

"Aşı ve ilacın beraber kullanımı pandeminin de sonu demektir"

Dünya tarihinde yepyeni bir hastalığa karşı bu kadar kısa sürede ilk kez aşı ve tedavisi için de hap geliştirildiğini belirten Prof. Dr. Unutmaz, “Grip virüsü yüzyıllardır bizimle ama bu kadar etkili bir aşısı ya da ilacı yok. Hem aşı hem de bu ilaçlar bilimin zaferidir. Bu haplar ile COVID-19’un sonu gelmiştir. Zaten aşılarla çok büyük oranda hastalığı önleyebiliyoruz. Aşı olduğu halde hasta olanlar ile aşısızların tedavisinde bu haplar etkili olacak artık. Korona ölümcül bir hastalık, korkulacak bir virüs olmaktan çıkacak. Aşı ve ilacın beraber kullanımı pandeminin de sonu demektir. Umuyorum ülkemize de en kısa zamanda gelir, bir daha kimseyi kaybetmeyiz” diyor.

Bilimin zaferi

Her 2 hapın da ağızdan alındığını belirten Prof. Dr. Unutmaz, Molnupiravir’in virüsün kendi kopyalarını oluşturmak için kullandığı bir enzimi hedef alarak genetik kodunu değiştirdiğini; Paxlovid’in ise proteaz isimli bir enzime bağlanarak virüsün kendini çoğaltmasını engellediğini söylüyor, şöyle anlatıyor: “Pfizer’ın çalışmasında hapla birlikte hastalara HIV tedavisinde kullanılan bir ilaç daha verildi. İkisinin aynı anda kullanılması etkisini daha da arttırdı. Molnupiravir ağır hastalığı yüzde 50, Pfizer’inki yüzde 90 civarında engellemiş durumda. Pfizer’ın ilacı Molnupiravir’e göre daha başarılı görünüyor, ki bu ilaç için bir ay içerisinde acil kullanım onayına başvurulacağını düşünüyorum.”

Pandemide tünelin çıkışıdayız

Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları-Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu’nun COVID-19 tedavisi için geliştirilen hapın, COVID-19 teşhisi konulan hastalara günde iki kez verildiği hatırlatmasını yaparak, “ABD’de geliştirilen ve maliyeti hayli yüksek bu hap, COVID-19 tedavisinde kullanılan ilk oral antiviral olarak tarihe geçti. Hap, virüsün kendi kopyasını oluşturmak için kullandığı enzimleri hedef alıyor ve çoğalmasını engelliyor. Bu yöntem uzun zamandır Hepatit hastalığının tedavisinde de kullanılan bir protokoldü. Şimdi COVID-19’a uyarlandı” diyor.

Türkiye'den hastalar var

Pfizer’ın geliştirdiği Paxlovid hapının diğerinden biraz daha farklı olduğunu belirten Prof. Dr. Akhan, şöyle devam ediyor: “Paxlovid henüz Faz-3 aşamasında. Türkiye de bu çalışmalara hasta bazında katıldı. 28 gün boyunca yüksek riskli, bin 219 aşılanmamış yetişkine, 5 gün hap tedavisi uygulandı ve riskli hastaların hastaneye yatırılış ve ölüm oranlarının yüzde 89 azaldığı görüldü. Ağızdan alınan bu hap, proteaz enzimine bağlanarak virüsün kendisini çoğaltmasını engelliyor. Temaslılar ile düşük riskli grupta da çalışmalar devam ediyor. Yeni yıla kadar tamamlanır ve acil kullanım onayı alınabilir.

Hem aşı hem hap

Biri kullanım onayı alan, diğeri Faz-3 aşamasındaki haplar bizim pandemiden çıkış biletimiz. Bilimin zaferidir bu. Pandemiden kurtulabilmek için elinizde iki şey olmalı: Aşı ve tedavi. Elimizde artık ikisi de olacağına göre COVID-19 sakin bir enfeksiyon olacak. Tünelin sonundayız artık. Bu 2 hap da varyantlara etkili. Tabii şunu da söyleyeyim: ‘Nasıl olsa hap çıkacak, aşı olmayayım’ gibi bir durum olmamalı. Aşı hem daha basit bir çözüm hem de hastalığa yakalanmayı önlüyor. Hap, sadece tedavide kullanılacak. Yani, biri diğerinin alternatifi değil.”