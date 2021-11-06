Halis Özkahya hakemliği bıraktı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig 'in 12. haftasında oynanan Gaziantep FK-Kasımpaşa maçını yöneten ve tarihi bir hata yapan Halis Özkahya'nın hakemliği bıraktığını açıkladı.Abone ol
Gaziantep FK - Kasımpaşa karşılaşmasında maçın hakemi Halis Özkahya, 9 dakika uzatma vermesine rağmen 90+4'te maçı bitirdi. Hakemin geri çağırması sonucunda, bazı oyuncular duştan çıkarak maça döndü
HALİS ÖZKAHYA HAKEMLİĞİ BIRAKTI
Yaşanan bu olay çok tartışılırken, TRT Spor'da yayınlanan Yüzde 100 Futbol'da açıklamalarda bulunan yorumcu Rıdvan Dilmen, Halis Özkahya'nın hakemliği bıraktığını duyurdu.
RIDVAN DİLMEN: HATA İNSANLARA MAHSUS
Rıdvan Dilmen, ''Halis Özkahya hakemliği bıraktığı yazısını bugün federasyona vermiş. Fevri düşünmüş çünkü hata insanlara mahsustur.'' ifadelerini kullandı.