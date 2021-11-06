Sergen Yalçın: Beklentinin altındayız

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç sonu, "Son oynadığımız maçlar iyi izlenimler vermiyor." ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'în 12. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u ağırladı.

Mücadeleyi Trabzonspor, 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

Yalçın açıklamalarında, "Bu seneki gidişatımız beklentinin çok altında. Bu maçtan sonra bunu söyleyebiliriz. Son oynadığımız maçlar iyi izlenimler vermiyor.

Maçın bitmesine çok yakın, ilk yarının bitmesine çok yakın yediğimiz goller, bizim seviyemizde camiaların yememesi gereken goller. Bazen motivasyon eksiği, konsantre olamamak, nerede olduğunun bilincinde olmamak, oyundan kopmak, bu golleri doğurabiliyor.

"Üzgünüz, sorumlu benim"

Üzgünüz, ne yapalım diyemeyiz. Sorumlu doğal olarak benim, sorumluluğun bende olması gerekiyor, bazı şeyleri değiştirmek için çaba sarf etmem gerekiyor. Sezon başından beri bir türlü bu döngüden çıkamadık, hala içindeyiz. Umarım bundan sonra olmayız.

Buradan nasıl çıkarız, problemleri belirleyip onların çözümlerini bulup, daha iyi performans sergilemeliyiz. Bu oyunlar ve skorlar Beşiktaş'a yakışmıyor.

Çoğu oyuncumuz milli takıma gidiyor, kalan oyuncularla antrenman yapacağız ve hazırlık maçı yapacağız. Oyuncular sakatlık problemleri yaşadılar, dönüşler kolay olmuyor. Yorulan, fiziken düşen oyuncuları değiştirmek zorunda kaldık.

Pjanic de çok hazır değil, Alex hazır değil, N'Koudou en fazla 15-20 dakika oynayabilir dedik. Arka arkaya maçlar oyuncuların da psikolojisini bozuyor, çok sağlıklı bir ortam oluşmuyor. Bizim çok kısa sürede bunların çözümünü bulmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.