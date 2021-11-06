BIST 1.584
DOLAR 9,68
EURO 11,22
ALTIN 565,97
HABER /  GÜNCEL

Türkiye 6 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 6 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 358 bin 326 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 474 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 117 milyon 311 bin 720'ye yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Kasım 2021 Cumartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 326  yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 474 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 30 bin 584 oldu.

"Hedeflediğimiz aşı başarısına ulaşabilmiş değiliz"
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Hedeflediğimiz aşı başarısına ulaşabilmiş değiliz. AŞI KARARSIZLIĞI bunun önemli nedenleri arasında. İlk dozu olmayanlar ve ikinci dozu erteleyenler konuyu sürüncemede bırakmayıp, ciddiyetle ele almalı. Bilgi kaynağımız bilim insanları, %79'un kararıysa hepimize örnek olmalı." dedi.

ÖNCEKİ GÜNÜN VERİLERİ

ÖNCEKİ HABERLER
Hayrettin Karaman’ın skandal yanıtı; Alevi genç ile sünni bir kız evlenemez
Hayrettin Karaman’ın skandal yanıtı; Alevi genç ile sünni bir kız evlenemez
Antalyaspor, Nuri Şahin'le 2'de 2 yaptı!
Antalyaspor, Nuri Şahin'le 2'de 2 yaptı!
21 yıl sonra gelen kan donduran itiraf
21 yıl sonra gelen kan donduran itiraf
Meral Akşener’e çağrı: Lütfü Türkkan'ı partiden atın!
Meral Akşener’e çağrı: Lütfü Türkkan'ı partiden atın!
Trabzonspor son dakika golüyle Beşiktaş'ı yıktı
Trabzonspor son dakika golüyle Beşiktaş'ı yıktı
Birçok kişi farkında değil! Bu hatalar doğalgaz faturasını şişiriyor
Birçok kişi farkında değil! Bu hatalar doğalgaz faturasını şişiriyor
İstanbul'un çöplerinden elektrik üretiliyor
İstanbul'un çöplerinden elektrik üretiliyor
Elazığ'da 6 yıl boyunca genç kızı taciz etti! Sapık bakın ne ceza aldı
Elazığ'da 6 yıl boyunca genç kızı taciz etti! Sapık bakın ne ceza aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman'da hastane açılışında konuştu Kılıçdaroğlu'na Kandil yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman'da hastane açılışında konuştu Kılıçdaroğlu'na Kandil yanıtı
Zonguldak'ta acılı annenin yürek burkan feryadı! Gözyaşları sel oldu
Zonguldak'ta acılı annenin yürek burkan feryadı! Gözyaşları sel oldu