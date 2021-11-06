Türkiye 6 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 358 bin 326 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 474 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 117 milyon 311 bin 720'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Kasım 2021 Cumartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 326 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 474 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 30 bin 584 oldu.

"Hedeflediğimiz aşı başarısına ulaşabilmiş değiliz"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Hedeflediğimiz aşı başarısına ulaşabilmiş değiliz. AŞI KARARSIZLIĞI bunun önemli nedenleri arasında. İlk dozu olmayanlar ve ikinci dozu erteleyenler konuyu sürüncemede bırakmayıp, ciddiyetle ele almalı. Bilgi kaynağımız bilim insanları, %79'un kararıysa hepimize örnek olmalı." dedi.

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