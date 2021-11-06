BIST 1.584
DOLAR 9,68
EURO 11,22
ALTIN 565,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Elazığ'da 6 yıl boyunca genç kızı taciz etti! Sapık bakın ne ceza aldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da 6 yıl boyunca genç kızı taciz etti! Sapık bakın ne ceza aldı

ELAZIĞ'da önce anneye ardından da 6 yıl boyunca 16 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan şahıs, 30 yıl hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

Elazığ’da cami imamı olarak görev yapan 51 yaşındaki H.K.’nın, önce anne N.S.’ye ardından evladını öldürmekle tehdit ederek 16 yaşındaki kızına 6 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti. Genç kızın taciz olaylarını halasına anlatmasının ardından hala, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş ve cami imamı görevden alınmasının ardından hakkında dava açılmıştı.

H.K’.nın yargılandığı davanın karar duruşması dün Elazığ 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Yapılan son savunmaların ardından mahkeme heyeti sanığın 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 30 yıl hapis cezası verildi. Şahıs, kararın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bursa'da bir mağazada indirim izdihamı! Alışveriş yaparken çocuğunu unuttu 45 dakika aradı
Foto Galeri Bursa'da bir mağazada indirim izdihamı! Alışveriş yaparken çocuğunu unuttu 45 dakika aradı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman'da hastane açılışında konuştu Kılıçdaroğlu'na Kandil yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman'da hastane açılışında konuştu Kılıçdaroğlu'na Kandil yanıtı
Zonguldak'ta acılı annenin yürek burkan feryadı! Gözyaşları sel oldu
Zonguldak'ta acılı annenin yürek burkan feryadı! Gözyaşları sel oldu
Konya'da alarm zilleri çaldıran olay! Silahlı kız kafeye gelip 14 yaşındaki kızı vurdu
Konya'da alarm zilleri çaldıran olay! Silahlı kız kafeye gelip 14 yaşındaki kızı vurdu
Şanlıurfa'da Alman arkeolog kabusu yaşadı! Demir sopa ile pusu kurmuş: İfşa ediyorum
Şanlıurfa'da Alman arkeolog kabusu yaşadı! Demir sopa ile pusu kurmuş: İfşa ediyorum
Kocaeli'de şehidin mezarına çirkin saldırı! Türklere küfür etti: Valilikten açıklama geldi
Kocaeli'de şehidin mezarına çirkin saldırı! Türklere küfür etti: Valilikten açıklama geldi
Merkez Bankası faiz indirdi ama tüketici kredisi faizleri yükselişte!
Merkez Bankası faiz indirdi ama tüketici kredisi faizleri yükselişte!
Sivasspor-Gresunsupor maçında gol yok 2 kırmızı kart var
Sivasspor-Gresunsupor maçında gol yok 2 kırmızı kart var
Bekir Pakdemirli: Ilısu Barajı Ankara'nın yıllık ihtiyacı kadar enerji üretecek
Bekir Pakdemirli: Ilısu Barajı Ankara'nın yıllık ihtiyacı kadar enerji üretecek
İstanbul'da duyanlar koştu! Barajın içinde görüldü şüphelenip bakmaya gittiler
İstanbul'da duyanlar koştu! Barajın içinde görüldü şüphelenip bakmaya gittiler
Şehit abisine 'bacını s...rim' diye küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan olayında neyler oluyor? Meral Akşener neden suskun
Şehit abisine 'bacını s...rim' diye küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan olayında neyler oluyor? Meral Akşener neden suskun