Kocaeli'de şehidin mezarına çirkin saldırı! Türklere küfür etti: Valilikten açıklama geldi

Sosyal medyada paylaşım yapan şahıs, 2015 yılında Siirt'te hain terör saldırısı sonrasında şehit düşen Derinceli Jandarma Er Emre Kaan Arlı'nın mezarı başında, Türk halkına ve şehide ağza alınmayacak küfürler etti.

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Vatani görevini yaparken Siirt’te PKK’lı hain terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen patlayıcının infilak etmesi sonrası 19 Ağustos 2015 yılında şehit düşen Emre Kaan Arlı’nın mezarı başında paylaşım yapan Sinan isimli Twitter kullanıcısı, şehit Arlı için ağza alınmayacak küfür etti. Şehit mezarı başında sosyal medya hesabına fotoğraf koyan şahsın, mezarlık üzerine yazdığı 'PKK' yazısı dikkat çekti. Şahsın, Türk halkını aşağılayıcı paylaşımı ve şehide küfür etmesi çok sayıda Twitter kullanıcısı tarafından sert bir dille eleştirildi.



Yaşanan olay sonrası polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda kimliği tespit edilen şahıs yakalandı. Polis ekipleri, Körfez ilçesindeki mezarlıkta inceleme yaptı. Ancak herhangi olumsuz bir duruma rastlamadı. Paylaşımdaki fotoğrafın photoshop olduğu belirlendi.







Valilikten açıklama

Konuyla ilgili Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “ Körfez Belediyesi Asri Mezarlığı’nda bulunan şehitlikteki şehit mezarlarına PKK ibaresini yazıp fotoğraflarını çekerek, bu fotoğraflarla birlikte sinkaflı paylaşımlarını sosyal medya üzerinden yapan şahsa yönelik İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs Adli makamlardan alınan arama kararı ile birlikte 06/11/2021 günü (bugün) saat:12.30 sıralarında yakalanarak göz altına alınmış olup, gerekli tahkikata başlanılmıştır." denildi.







"Herkesin karşısında olacağımızı bir kez daha belirtiriz"

Valilik açıklamasının devamında "Aziz vatanımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna gözünü dahi kırpmadan canını vererek bedel ödemiş olan şehitlerimize ve şehitlerimizin emanetlerine yönelik hakaret içeren söz ve beyanlarda bulunan herkesin karşısında olacağımızı bir kez daha belirtir; bu güne kadar vatan uğruna, mukaddes değerler uğruna canını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemiller niyaz ederiz.” ifadelerine yer verildi.







Şehidin babası mezar başında konuştu

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Temsilcisi olan şehit Emre Arlı’nın babası Şaban Arlı, oğlunun mezarı başında açıklama yaptı. Emniyet yetkilileri tarafından kendisine verilen bilgilendirmede olayın bir sanal faaliyet olduğunun söylendiğini belirten Şaban Arlı, “Bugün sabah uyandığımda telefonuma gelen bir mesajda oğlum Şehit Emre Kaan Arlı’nın mezarının üzerine hain terör örgütü PKK’nın isminin yazılmış olduğunu gördük. Bu konuyla ilgili, gerekli mercilerle temasa geçtim. Emniyetimizden yapılan bilgilendirmede bunun fiili bir olay olmadığını ancak sanal alemde yapılmış olabileceğiyle ilgili bize açıklama geldi. Her ne olursa olsun sanal da olsa bu faaliyeti nefretle kınıyoruz. Yaptıranlara yüce adaletimizden acilen hesap sorulmasını bekliyoruz ve bir an önce suçluların bulunmalarını temenni ediyoruz” dedi.