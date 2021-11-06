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İstanbul'da duyanlar koştu! Barajın içinde görüldü şüphelenip bakmaya gittiler

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da duyanlar koştu! Barajın içinde görüldü şüphelenip bakmaya gittiler

İSTANBUL'da Alibeyköy Barajı'nda sulara gömülmüş halde otomobil görüldü. İtfaiye dalgıçlarının yaptığı incelemede, içerisinde kimsenin bulunmadığı otomobilin birkaç yıldır barajda olduğu öğrenildi.

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Sultangazi Alibeyköy Barajı'na, sabah saatlerinde gelen bir kişi baraj sularına gömülü halde otomobil gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye dalgıçları, baraja dalarak otomobilde inceleme yaptı. İçerisinde kimsenin bulunmadığı otomobilin uzun süredir suyun içerisinde olduğu anlaşıldı.  Henüz sudan çıkartılamayan otomobilin çalıntı olduğu tahmin ediliyor. 

Sulara gömülmüş otomobili gören Mehmet Karataş, "Sabah 05.00 saatlerinde buraya geldim. Karşı tarafta 1-2 sene önce suya batmış bir araç varmış. İtfaiye ve polisler hemen geldi. O arabalarla hırsızlık yapıyorlar. Gelip suyun içine bırakıyorlar. Şüphelenip içine bakmaya gittiler. İçinde bir şey bulamamışlar" dedi.  


Geçtiğimiz yıllarda 8 araç çıkarılmıştı
Öte yandan geçtiğimiz yıllarda, Alibeyköy Barajı'na atılan, Arap Emrah diye bilinen Emrah S.'nin elebaşı olduğu suç örgütüne ait 8 araç çıkarılmıştı. Bu otomobilin de baraj suları çekildiğinde ortaya çıktığı ve suç örgütüne ait suça karışan ya da çalıntı araçlardan biri olduğu tahmin ediliyor.

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