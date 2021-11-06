Bursa'da bir mağazada indirim izdihamı! Alışveriş yaparken çocuğunu unuttu 45 dakika aradı

BURSA'da züccaciye ve ev ürünleri satan bir mağazanın açılışa özel indirim kampanyasında izdiham yaşandı. Polis ekipleri kalabalığı güçlükle dağıttı, mağaza kapılarını kapatmak zorunda kaldı.

Açılışta ortaya çıkan görüntüler ise "pes" dedirtti. Bir anne, alışveriş yapmak için diğer müşterilerle yarışırken 6 yaşındaki kızını unuttu. Yaklaşık 45 dakika boyunca annesini bulamayan kız gözyaşlarına boğuldu. Bu sırada mağaza görevlilerinin ’1 adet kız çocuğu bulunmuştur’ anonsu ise şaşırttı. 74 yaşında bir adam fenalık geçirdi.