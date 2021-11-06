Bursa'da bir mağazada indirim izdihamı! Alışveriş yaparken çocuğunu unuttu 45 dakika aradı
Bursa'da 8 katlı bir züccaciye mağazasının açılışında yüz metreyi aşan izdiham yaşandı. Metrelerce kuyruğun oluştu açılışta, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Bir çocuk yaklaşık 45 dakika annesini bulamayıp gözyaşlarına boğulurken, bir kişi fenalık geçirdi. Polis ekipleri, koronavirüsü unutan vatandaşları dağıtıp mağazadaki satışı bir süreliğine durdurdu.
BURSA'da züccaciye ve ev ürünleri satan bir mağazanın açılışa özel indirim kampanyasında izdiham yaşandı. Polis ekipleri kalabalığı güçlükle dağıttı, mağaza kapılarını kapatmak zorunda kaldı.
Açılışta ortaya çıkan görüntüler ise "pes" dedirtti. Bir anne, alışveriş yapmak için diğer müşterilerle yarışırken 6 yaşındaki kızını unuttu. Yaklaşık 45 dakika boyunca annesini bulamayan kız gözyaşlarına boğuldu. Bu sırada mağaza görevlilerinin ’1 adet kız çocuğu bulunmuştur’ anonsu ise şaşırttı. 74 yaşında bir adam fenalık geçirdi.
Osmangazi'de bir zücaciye mağazası, açılışa özel ürünlerin fiyatlarında indirim kampanyası düzenledi. İndirimden faydalanmak isteyenler mağazaya akın edince izdiham yaşandı. Çağırılan polis ekipleri, metrelerce uzunluktaki kalabalığı dağıtmak için saatlerce uğraştı.
Müşterilerin içeriye girmek istemesi üzerine ekipler, kalabalığı bu sefer de anonslarla uyarmaya başladı.
Mağazanın önünü terk etmeyen vatandaşlara, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle ceza uygulanacağını belirten polisler, mağaza yetkililerinden kapıları kapatmalarını ve içeriye kimseyi almamalarını söyledi.