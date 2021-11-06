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Sivasspor-Gresunsupor maçında gol yok 2 kırmızı kart var

Sivasspor-Gresunsupor maçında gol yok 2 kırmızı kart var

SİVAS'ta oyanan Demir Grup Sivasspor- GZT Giresunspor maçından gol çıkmadı ancak maçta 2 kırmızı kart çıktı. Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor puanını 13'e GZT Giresunspor ise 10'a çıkardı

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Spor Toto Süper Lig'de 12. haftasında Demir Grup Sivasspor, düşme hattında bulunan GZT Giresunspor'u ağırladı. Her iki takıma da birer kırmızı kartın çıktığı müsabaka başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile GZT Giresunspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

Ev sahibi ekipte 84. dakikada Uğur Çiftçi direkt, Giresunspor'da ise 88'de Hamidou Traore ikinci sarı kartının ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından 13 puanlı Sivasspor 13. sırada yer alırken, 10 puanlı GZT Giresunspor ise 17. sırada konumlandı.

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