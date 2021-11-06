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Eskişehir'de fiyatı duyanlar akın etti! Uzun kuyruklar oluştu: 2-3 gün daha böyle devam edecek

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eskişehir'de fiyatı duyanlar akın etti! Uzun kuyruklar oluştu: 2-3 gün daha böyle devam edecek

ESKİŞEHİR’de balıkçı esnafı hamsinin kilogram fiyatını 10 TL yaptı, vatandaşlar ise fiyatı düşen hamsiden almak içim uzun kuyruklar oluşturdu.

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Taşbaşı bölgesinde bulunan balıkçılar, haftalardır değişkenlik gösteren hamsinin fiyatını 10 TL’ye kadar düşürdü. İndirim haberini duyan vatandaşlar, yaklaşık 2 saat içerisinde balıkçıların önünde sıraya girdi.
Balıkçı esnafı Muharrem Şahin, “Fiyatları yaklaşık 2 saat önce düşürdük. Vatandaş bol bol balık yesin diye 25 TL olan hamsiyi bugün 10 TL’ye satıyoruz. Aşağı yukarı 3 ton balığımız vardı, şu an 500 kilo kadar balığımız kaldı. Arabalarımız devamlı yolda, aşağı yukarı 3-4 ton daha balık geliyor şu anda. Kuyruğu görüyorsunuz. Sıraya giriyorlar. Rabbim bolluk vermiş, herkes yesin. 2-3 gün daha böyle devam edecek. Her gelen en fazla 2 kilogram alabiliyor” dedi.

Hamsi alabilmek için kuyrukta bekleyen Hatice Ayvaz isimli vatandaş, “Komşumla birlikte 10 dakikadır bekliyoruz. Balık almayı düşünmüyorduk, kuyruğu görünce geldik. Hamsinin 10 TL olduğunu öğrenince biz de bekleyelim dedik. Allah razı olsun, balıkçılardan. Alan var, alamayan var. Vatandaş yesin, iyi yapmışlar” diye konuştu.

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