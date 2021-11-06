Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman'da hastane açılışında konuştu Kılıçdaroğlu'na Kandil yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun Kandil'i yerle yeksan edeceğiz sözlerine yanıt vererek "Sana bu millet bu devleti teslim eder mi?" dedi.

Abone ol

Erdoğan, açılışını yaptığı fabrikalar için 500 milyon liralık yatırım yapıldığını belirtti. 4 bin yeni istihdam sağlandığını dile getiren Erdoğan, "Bununla birlikte işsizliğin belini kırıyoruz" dedi.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

*Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde 36 fabrikanın açılışını bugün yapıyoruz. 500 milyon liralık yatırımla yapılan fabrikalarla işsizliğin belini kırıyoruz. Raman Dağı tarafında 6 bin dekarlık alanda yeni bir Organize Sanayi Bölgesi'nin yapımına başladık. Batman’ın hızlı yükselişini takdir ediyor, gereken desteği veriyoruz. 20 yıl önce Batman’a geldiğimde nasıl bir Batman var, bugün nasıl bir Batman var. Toplam yatırım bedeli 1 milyar lirayı geçen bu projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz.

*Batman'ı bu yatırımdan mahrum bırakmak için dışarıda ve içeride nice kirli karanlık kampanyalar yürütüldü. Bugün nice engelleri aşarak Batman'ı hizmetlerle buluşturduk.

*Hangi dil, köken meşrepten olursa olsun bu toprakta bin yıldır kardeşçe yaşayanlar olarak vatanımıza yönelik her türlü saldırıya birlikte karşı durduk. Gerektiğinde gözlerimizi kırpmadan, canlarımızı feda ederek birbirimizin kollarında son nefesimizi verdik. Fatih Sultan Mehmet fethederken surlara birlikte tırmandık. Çanakkale’de üzerimize yüklenen 7 düvele aynı siperde karşı koyduk. Biz bu toprakları hep kanımızla alın terimizle birlikte yoğurarak vatan yaptık. Ne zaman ki ülkede ipler tek parti zihniyetinin eline geçti o vakit hep birlikte sıkıntı çekmeye başladık.

*Bizzat terör örgütü yöneticileri dışarıdan çözümü reddetmeleri çatışmaları artırmaları konusunda baskıya uğradıklarını söylüyorlar. PKK'nın HDP'nin dini imanı yok böyle bilmemiz lazım.

Kılıçdaroğlu'na Kandil yanıtı

*Bay Kemal çıktı ne diyor? Gelirse ne yapacakmış? Kandil'i yerle yeksan edecekmiş! Sana bu millet bu devleti teslim eder mi?

*Türkiye düşmanlarının piyonu PKK'lılara, FETÖ'cülere, diplomat görünümlü ajanlara, siyasetçi kılıklı etki elemanlarına posta koydukça daha da kuduruyorlar.

*10 tane büyükelçi çıkmış bize akıl vermeye çalışıyor. Maalesef bunlara en büyük desteği de içimizdeki birileri veriyor. Bu ülkede CHP diye bir parti ve partiyi yönetenlerin kendi iradelerine göre bir politikaları mı var? HDP diye bir parti ve partiyi yönetenlerin kendi iradelerine göre bir politikaları mı var?