Diyarbakır'da rüşvet karşılığı kaçak inşaatlara göz yumuldu iddiası

Diyarbakır'ın Bismil İlçesi, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol ve AK Parti İlçe Başkanı Veysel Yağmur'un kaçak inşaatlar yaptırdığı bu sayede büyük rüşvetler aldıkları iddialarıyla çalkalanıyor.

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Bismil'de dönemin kaymakamı Hamza Türkmen tarafından Ömerli ilçesi Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu müdürü Rıdvan Akyol Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

İşte ne olduysa bu atamadan sonra oldu. AK Parti Bismil İlçe Başkanı Veysel Yağmur ve Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol iddialara göre belediyenin ihalelerini adrese teslim yapmaya başladı. İlçede Yağmur ve Akyol'un istediği dışında hiç bir şirket ihale alamaz oldu.

Yeni kaymakam geldi işler değişti

AK Parti İlçe Başkanı Yağmur ve Belediye Başkan Yardımcısı Akyol'un rant çarkı Bismil Kaymakamlığı görevine 20 Ağustos 2021 tarihinde Enver Zengince'nin atanmasıyla bozuldu.

Yeni kaymakam belediyedeki tüm ihaleleri şeffaflık ilkesi ile yaptırmaya başladı. Açık usulle yapılan ihalelere Bismil'de faaliyet gösteren tüm şirketler katılmaya başladı. İhaleler kamu yararına adil şekilde düzenlenmeye başlandı.

İhale çarkı durdu rüşvet başladı

Yeni Kaymakam ve Belediye Başkanı Enver Zengince'nin bu hamlesi üzerine iddialara göre AK Parti İlçe Başkanı Veysel Yağmur ve Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol bu kez de rüşvetle kaçak inşaatlar diktirmeye başladı. Bu durum Bismil'de çarpık kentleşmeyi de beraberinde getirdi. İlçede peş peşe mevzuata ve imar kanuna aykırı inşaatlar yükselmeye başladı.

Belediyede personeline tehdit

Bismil Belediyesi'nde Akyol ve Yağmur'un rüşvet karşılığı kaçak inşaatlara göz yumması ilgili birimlerde görev yapan yöneticileri ve personelin de tepkisine neden oldu. İki ismin, kaçak yapılara müdahale etmeye çalışan belediye personeline baskı yaparak tehdit ettikleri de öne sürüldü.