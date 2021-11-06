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Trabzonspor son dakika golüyle Beşiktaş'ı yıktı

Trabzonspor son dakika golüyle Beşiktaş'ı yıktı

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'a son saniyede yediği golle 2-1 mağlup oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelenin ardından bordo-mavililer namağlup liderliğini perçinlerken puanını 30 yaptı. Siyah-beyazlılar ise 20 puanla 4. sırada kaldı.

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Haftanın maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk etti. Büyük bir heyecana sahne olan maç 2-1'lik Trabzonspor galibiyetiyle sonuçlandı.

Beşiktaş son dakikada yıkıldı
Karşılaşmaya baskılı başlayan Beşiktaş, Trabzonspor kalesini adeta ablukaya aldı. Uğurcan Çakır'ı geçemeyen siyah-beyazlılar 45+4. dakikada Hamsik'in harikas asistinde Abdülkadir Ömür'ün golüne engel olamadı. İkinci yarıya da tempolu başlayan Beşiktaş, peş peşe girdiği gol fırsatlarını cömertçe harcadı. 62. dakikada sahneye çıkan son zamanların formda ismi Larin takımına beraberliği getiren golü attı. Bordo-mavili takımda 90+6. dakikada Cornelius takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

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