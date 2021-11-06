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21 yıl sonra gelen kan donduran itiraf

21 yıl sonra gelen kan donduran itiraf

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir şahıs, jandarmaya giderek 21 yıl önce öldürdüğü kişiyi evinin arkasındaki alana gömdüğünü itiraf etti. Ekipler bölgede kazı çalışması yaparak kemik parçalarına ulaşırken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Serdivan ilçesi Uzunköy Mahallesi’nde ikamet eden İ.T. (52), İlçe Jandarma Komutanlığına giderek 2000 yılında husumetlisi olduğu A.B.’yi öldürdüğünü daha sonrada ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti.

21 yıl sonra gelen itirafın ardından şüpheli gözaltına alınırken ekipler, maktulün gömüldüğü bölgede kazı çalışması gerçekleştirdi. İş makinelerinin destek verdiği kazı çalışmasında şüphelinin tarif ettiği bölgede kemik parçaları bulundu.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Ekipler, parçaları kimlik tespiti yapılması için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine götürdü. Katil şüphelisi ise jandarma merkezindeki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan İ.T., ‘adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başsavcılıktan açıklama
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İfadesi alınan şüpheli İ.T., 2000 yılında A.B. isimli şahsı öldürdüğünü ve gömdüğünü beyan etmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, gerçekleştirilen yer gösterme, olay yeri inceleme ve kazı işlemleri neticesinde, insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları ile bir kısım delillere ulaşılmış olup, şüpheli İ.T. bu aşamada sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ‘adam öldürme’ suçundan tutuklanmıştır. Soruşturma bütün yönleriyle ve hassasiyetle sürdürülmektedir” denildi.

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