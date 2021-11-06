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Abdullah Avcı'ya Vodafone Park'ta büyük tepki!

Abdullah Avcı'ya Vodafone Park'ta büyük tepki!

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, lider Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.

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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor'un hocası olarak geldiği Vodafone Park'ta taraftarların tepkisine maruz kaldı.

"Abdullah Avcı yere yatsana"
Beşiktaş'la tazminat konusu nedeniyle karşı karşıya gelen eski teknik direktörlerine siyah-beyazlı taraftarlar, "Paranın k... Abdullah Avcı" ve "Abdullah Avcı yere yatsana" şeklinde tezahüratlar yaptı. Tribünlerin deneyimli hocaya yönelik tezahüratları maçın ilk düdüğüne kadar sürdü.

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