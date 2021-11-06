Abdullah Avcı'ya Vodafone Park'ta büyük tepki!

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, lider Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.Abone ol
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor'un hocası olarak geldiği Vodafone Park'ta taraftarların tepkisine maruz kaldı.
"Abdullah Avcı yere yatsana"
Beşiktaş'la tazminat konusu nedeniyle karşı karşıya gelen eski teknik direktörlerine siyah-beyazlı taraftarlar, "Paranın k... Abdullah Avcı" ve "Abdullah Avcı yere yatsana" şeklinde tezahüratlar yaptı. Tribünlerin deneyimli hocaya yönelik tezahüratları maçın ilk düdüğüne kadar sürdü.