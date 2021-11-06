Abdullah Avcı'ya Vodafone Park'ta büyük tepki!

Birçok kişi farkında değil! Bu hatalar doğalgaz faturasını şişiriyor

Elazığ'da 6 yıl boyunca genç kızı taciz etti! Sapık bakın ne ceza aldı

Eskişehir'de fiyatı duyanlar akın etti! Uzun kuyruklar oluştu: 2-3 gün daha böyle devam edecek