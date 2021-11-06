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Antalyaspor, Nuri Şahin'le 2'de 2 yaptı!

Antalyaspor, Nuri Şahin'le 2'de 2 yaptı!

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında konuk ettiği Altay'ı 1-0 mağlup etti.

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Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor evinde Altay'ı konuk etti. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Antalyaspor, Nuri Şahin yönetiminde çıktığı ikinci maçında da 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 49. dakikada Mukairu kaydetti. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca mücadele Kırmızı-Beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 15'e yükseltirken Altay, 16 puanda kaldı.

Gelecek hafta Antalyaspor deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak. Altay ise sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Altay: 0

Stat: Antalya

Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Ok, Samet Çavuş

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 90+2 Milosevic) , Kudriashov, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik (Dk. 78 Eren Albayrak), Güray Vural (Dk. 90+3 Ersin Zehir), Fredy, Ufuk Akyol, Amilton (Dk. 70 Ghacha), Mukairu (Dk. 70 Gökdeniz)

Altay: Lis, Aka (Dk. 60 Thaciano), Kappel (Dk. 75 Björkander), Bamba, Poko, Pinares (Dk. 88 Rayan), Thiam, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya (Dk. 60 Kazımcan Karataş), Erhan Çelenk (Dk. 60 Paixao), Cebrail Karayel

Goller: Dk. 49 Mukairu (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Thiam, Dk. 82 Thaciano, Dk. 90+3 İbrahim Öztürk (Altay), Dk. 86 Fredy (Antalyaspor)

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