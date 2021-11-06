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Beşiktaş maçında sakatlanan yıldız futbolcu oyuna devam edemedi

Beşiktaş maçında sakatlanan yıldız futbolcu oyuna devam edemedi

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzospor, deplasmanda Beşiktaş'la karşılaştı. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede bordo-mavililerin en büyük kozu yıldız futbolcu Bakasetas sakatlanarak yerini Siopis'e bıraktı.

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Süper Lig'de 12. hafta nefes kesen Beşiktaş- Trabzonspor mücadelesine sahne oldu. Vodafone Park'ta oynanan maçta bu sezon ortaya koyduğu performansla yıldızlaşan bordo-mavililerin yıldızı Bakasetas talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Bakasetas yerini Sıopıs'e bıraktı
27. dakikada kendini yere bırakan Bakasetas sağlık ekiplerinin bacağına bandaj uygulamasının ardından oyuna devam etti. Çok kısa bir süre sonra yine kendini yere bırak Yunan yıldız, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından oyundan alındı. Bordo-mavililerde Bakasetas'ın yerine Siopis oyuna dahil oldu.

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