Abdullah Avcı: Sadece 3 puan kazandık

Beşiktaş galibiyeti sonrası karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Avcı, 3 puan haricinde henüz başka bir şey kazanmadıklarını, ligin uzun bir maraton olduğunu söyledi.

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Trabzonspor Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı son dakika golüyle devirdi.

Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet alan bordo-mavili ekip, namağlup liderliğini sürdürdü.

Bu önemli galibiyetin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı değerlenridmelerde bulundu.

"Sadece 3 puan kazandık"

Ligin uzun bi maraton olduğunu, 12. haftada farklı yerlere oturtulduklarını söyleyen Avcı bu maçla sadece 3 puan kazandıklarını söyledi.

Avcı, "Bugün 3 puan kazandık, başka bir şey kazanmadık. Herkes ligin 12. haftada bizi başka yerlere koyuyor. Daha çok uzun bir maraton var, ligin 3'te 1'i bitmedi." diye konuştu.

Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Geçen sene de kazandık, seyircisizdi. Taraftarla burada kazanmak kolay değildi. Yoğunluğu hissettiriyorlar.

Beşiktaş, bu ülkenin çok önemli bir takımı, en eski takımı. Onlara bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum.

Bakasetas'ın dizinde ağrısı var, yarın MR'ı çekilecek. Milli takım süreci de var. Yarından sonra daha net bir bilgi alabiliriz.

Bu arayı çok iyi değerlendireceğiz, zihinsel olarak dinleneceğiz.

Ben hep kısa vade, orta vade, uzun vade planlar yaparım. Trabzonspor hep yarışmak zorunda. Hep kazanma duygusuyla hareket ettik, puan ortalamasını hiç hesaplamadım. Kazandıkça bu yol haritasının daha hızlanacağını düşünüyordum.

Beşiktaş yarışın içinde olacak. Bugün ligimizde maç kazanmak kolay değil, Beşiktaş taraftarının önünde kazanmak kolay değil."