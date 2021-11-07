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43. İstanbul Maratonu için bazı yollar ulaşıma kapatıldı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
43. İstanbul Maratonu için bazı yollar ulaşıma kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 43. İstanbul Maratonu için İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda bazı yollar trafiğe kapatıldı.  

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Altunizade'den başlayıp Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek olan maraton için saat 03.00 itibariyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Köprüyü kullanmak isteyen sürücüler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yönlendirildi. Parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapalı olacak.

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