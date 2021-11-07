İstanbul Ankara hızlı tren bilet fiyatları 2021 kaç para oldu

ANKARA İstanbul arasında hızlı tren ile yolculuk yapmak isteyen birçok vatandaş Ankara-İstanbul hızlı tren fiyatlarını araştırıyor. 4 saat 15 dakika süren hızlı tren yolculuğu için öğrenci, tam ve bussines class bilet fiyatı haberimizde.

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Ankara ve İstanbul arasında hizmet veren YHT yani hızlı tren bilet fiyatları birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki 2021 yılında Ankara-İstanbul arasında sefer yapan hızlı tren bilet fiyatları kaç para?

Ankara İstanbul hızlı treninin seyahat süresi, 4 saat 15 dakikadır. Bu süre sonunda kalkış noktası olan Ankara istasyonundan İstanbul istasyonuna varış gerçekleştirilir. Ankara İstanbul hızlı tren seferi kapsamında 7 farklı istasyon durağı ziyaret edilir. Varış ve kalkış durakları dahil olmak üzere toplamda 11 durağa ulaşım sağlanır.

Ankara İstanbul Hızlı Tren Saatleri Kaçla Kaç Arasında?

Ankara İstanbul hızlı tren saatleri, 06:10 ila 19:10 olarak belirlenmiştir. Bu saat aralığı içinde Ankara istasyonundan biniş yapılıp, İstanbul Söğütlü Çeşme lokasyonuna ulaşım sağlanır. İstanbul Halkalı istasyonuna varış yapmak isteyenler ise; en son 17:00 saatinde Ankara’dan hızlı trene biniş gerçekleştirmelidirler.

Ankara İstanbul Hızlı Tren Saatleri sonrası bir diğer en çok merak edilen konu da tren istasyonları olmuştur. Vatandaşlar tren yolculuğu sırasında uğrayacakları tren durakları nelerdir merak ediyor. İşte detaylar…

Ankara İstanbul Hızlı Tren Durakları Nelerdir?

Ankara İstanbul hızlı tren istasyonları şu şekildedir:

Lale Ankara,

Ankara Polatlı,

Eskişehir,

Bozüyük,

Bilecik,

Arifiye,

İzmit,

Gebze,

Pendik,

Söğütlüçeşme

Halkalı,

Bu duraklara Ankara’dan binilen hızlı tren seferi ile ulaşım sağlanır.

Ankara İstanbul Hızlı Tren Sefer Saatleri

Ankara İstanbul hızlı tren hareket saatleri hakkında bilgiler şöyledir:

Tren Ankara Eryaman istasyonundan gün içinde 06:18, 08:23, 09:58, 12:18, 12:53, 15:18, 17:18, 19:28 saatlerinde kalkış gerçekleştirir.

Tren, Ankara Polatlı istasyonundan 06:41, 10:21, 13:16, 17:41 saatlerinde hareket eder. Diğer saatlerde durmadan geçiş yapar.

Eskişehir istasyonundan kalkış saatleri ise 07:31, 09:33, 11:11, 13:28, 14:06, 16:28, 18:31, 20:38 olarak belirlenmiştir.

Tren Bilecik istasyonundan 07:47, 11:49, 14:44, 19:09 saatlerinde hareket eder. Diğer saatlerde durmadan geçiş gerçekleştirir.

İzmit istasyondan 09:13, 11:10, 12:53, 15:06, 15:48, 20:13 ve 22:15 saatlerinde hareket eder.

Yapılan yolculuk sonunda Ankara İstanbul hızlı tren hattı üzerinde, İstanbul Pendik istasyonuna 10:09, 12:02, 13:43, 15:56, 18:55, 21:06, 23:08 saatlerinde ulaşım sağlanıp, halkalı istikametine yola çıkılır.

Ankara İstanbul Hızlı Tren Biletleri Ne Kadar?

Ankara İstanbul hızlı tren bilet fiyatı, 70 TL olarak belirlenmiştir. 7 ila 12 yaş arasında olan çocuklar ve 65 üzeri bireyler bu bileti % 50 indirim oranı ile edinirler. 13 ila 26 yaş arasında olan gençler bileti % 20 indirim oranı üzerinden satın alırlar. 0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz biletten yararlanırlar. Diğer yandan esnek özellikli biletler 84 TL, business biletler 101. 50 TL üzerinden alınır. Business esnek bilet seçeneğinin fiyatı ise 122 TL olarak belirlenmiştir.

Ankara İstanbul Hızlı Tren Bileti Nasıl Alınır?

Ankara İstanbul hızlı tren bileti almak için izlenen adımlar:

İnternet üzerinden TCDD’nin resmi web adresi olan, https://www.tcddtasimacilik.gov.tr/yht/ankara-istanbul-ankara-yuksek-hizli-tren/ adresine giriş yapılır.

İşlem ile direk olarak bilet alım sayfası açılır.

Sayfanın en altında görüntülenen “hemen bilet al” sekmesine tıklanır.

Ekrana yansıyan boşluklara, nereden nereye gidileceği, gidiş tarihi, yolcu sayısı, dönüş tarihi bilgileri girilip, “ara” kutucuğuna tıklanır. Bu işlemde bilgilere Ankara-İstanbul hızlı tren seferi hakkında detaylar eklenmelidir.

Ekrana gelen yeni tablo üzerinde e-posta, hes kodu ve telefon bilgisi yazılıp, “ödeme yap” kutucuğuna tıklanır.

İlgili alanda kredi veya banka kartı numarası ile online ödeme gerçekleştirilir.

Tüm adımların sonunda online şekilde alınan Ankara İstanbul hızlı tren bileti, e-posta adresine gönderilir. Bilete ait görsel, trene binilirken cep telefonu veya tablet üzerinden gösterilerek, rahatlıkla yolculuk yapılır. Bu kapsamda gişe veya istasyona ulaşım sağlamaya gerek duyulmadan kısa sürede, online adımlar ile bilet satın alma işlemleri tamamlanır.