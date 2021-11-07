İYİ Partili Koray Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia
Bingöl'de Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Valiliklerin koruculara İYİ Parti'ye karşı protesto eylemi yapmalarını, şehit ailelerine de basın açıklaması için talimat verdiklerini iddia etti.Abone ol
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl’de Genel Başkan Meral Akşener’e tepki gösteren şehit yakınına küfür etmesinin yankıları sürüyor.
Yaşanan olayla ilgili İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, valiliklerin İYİ Parti'ye karşı eylem çağrısında bulunduğunu öne sürdü.
"İktidarı uyarıyoruz"
Konuyla ilgili açıklamasında Koray Aydın, şunları söyledi:
“Bingöl’de yaşanan provokatif ve üzücü olaydan sonra Valiliklerin; koruculara İYİ Parti’ye karşı protesto eylemi yapmaları, şehit ailelerine de basın açıklaması için talimat verdikleri öğrenilmiştir. İktidarı uyarıyoruz; Valileri iktidarın değil devletin Valisi olmaya çağırıyoruz. “