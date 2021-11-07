ABD'de ünlü rapçi Travis Scott'ın konserinde izdiham: 8 kişi öldü yüzlerce kişi yaralandı

ABD'de bir müzik festivalinde gerçekleşen izdiham nedeniyle en az sekiz kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı açıklandı.

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Yetkililer, Texas eyaletindeki Houston kentinde düzenlenen Astroworld Festivalindeki izdihamın, kalabalığın sahnenin önüne doğru ilerlemeye çalışmasından kaynaklandığını duyurdu.

Kalp krizi geçiren 11 kişi hastaneye kaldırılırken sekizi kurtarılamadı.

50 bin kişinin katıldığı festivalde yaklaşık 300 izleyici de yaralandı.

Yaşananlarla ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Travis Scott, "Dün akşam yaşananlar nedeniyle çok üzgünüm. Dualarım bundan etkilenenlerle ve aileleriyle" dedi ve ekledi:

"Trajik ölümlerin soruşturulması sürecinde Houston polisine tam desteğimi sunuyorum.

"Houston toplumuyla birlikte çalışarak yaraları sarma faaliyetlerine yardım edeceğim ve ihtiyaç duyan ailelere destek olacağım."

Scott'un sosyal medya paylaşımını eleştirenler ise, gündüz kapıda yaşanan izdiham sonrası kontrol noktalarının yıkılmasıyla birlikte alana çok sayıda biletsiz kişinin girdiğini ve festival alanının kapasitesini aştığını, o noktada festivalin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Yerel siyasetçi Lina Hidalgo, "son derece trajik bir geceydi" dedi ve ekledi:

"Kalplerimiz kırıldı. İnsanlar bu tip etkinliklere güzel vakit geçirmek, gevşemek ve güzel anılar için gider.

"Bu ölümlerle karşılaşmayı bekleyeceğiniz türden bir etkinlik değildi."

Houston İtfaiye Müdürü Samuel Pena, izdihamın yerel saatle Cuma 21.15 civarında başladığını söyledi:

"Kalabalık sahnenin önünde sıkışmaya başladı ve bu insanlarda paniğe yol açtı."

Pena, izdiham nedeniyle insanların yaralanmaya başlamasının da paniği artırdığını söyledi.

Houston Chronicle gazetesine göre, festivalin kurucusu Travis Scott'un 75 dakikalık performansı sırasında seyircilerin zor durumda olduğunu görünce birden fazla defa konsere ara vermek zorunda kaldı.

Ünlü rapçi güvenliklerin ön taraftaki seyircilere yardım etmesini istedi.

Işıkları ve sirenlerini açan acil durum araçları kitlenin içinden birkaç defa geçerek izdihamı dağıtmaya çalıştı.