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Vietnamlı Komünist Partili Bakan To Lam Nusret'te 19 bin liralık et yedi ülke karıştı

Vietnamlı Komünist Partili Bakan To Lam Nusret'te 19 bin liralık et yedi ülke karıştı

Vietnamlı Komünist Partili Bakan To Lam, Nusret'in Londra'daki restoranında 19 bin TL'lik altın kaplamalı et yerken görüntülendi.

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Vietnamlı Komünist Partili Bakan To Lam, İngiltere’nin başkenti Londra’da açılan Nusr-Et restoranında çekilen görüntüleriyle gündemde.

Güvenlik Bakanı To Lam’ın Nusret’in elinden 1450 sterlinlik (19 bin lira) altın kaplama bifteği yerken çekilen görüntüleri ülkesinde tepki çekti.

Tiktok sayfasından silindi

Görüntüler restoranın Tiktok sayfasında yayınlanmasının hemen ardından silindi.

Halkın 150 dolar (Yaklaşık 1500 TL) kazandığı Vietnam'da bakanlık yapan Lam abartılı yemek yediği iddiasıyla sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Öte yandan Vietnam bakanlığı sözcüsü To An Xo’nun da Lam’ın yanında oturduğu görüldü.

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