Nusret'in 3 hamburger fiyatı sosyal medyayı salladı! Resmen mini servet!
Nusret Gökçe'nin Londra'daki son açtığı restoranının fiyatları sosyal medyada çok büyük tepki topladı. 3 burger 3 bin 600 TL tutunca, Nusret sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
Nusret'in son açtığı Londra'daki restoranının fiyatları sosyal medyada büyük tepki çekti. Futbolcu menajeri Muzzi İzzet, 3 tane burgere 3 bin 600 TL ödediğini belirttiği fişi Twitter hesabından paylaşınca, Nusret sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
Kendine has 'tuz serpme' (saltbae) hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe, şimdi de Londra'nın merkezinde restoran açıyor. ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan'da işletmeleri bulunan Nusret Gökçe'nin, Londra'da açacağı yeni mekandaki fiyatlar, büyük tepki çekti.
38 yaşındaki Gökçe'nin Londra'daki restorandaki yemek fiyatları, daha önce Emre Mor'un menajerliğini de yapan Muzzi Özcan tarafından sert eleştirilere maruz kaldı.
Milli dedik, milli gururumuz dedik, 3 tane burger 3 bin 600 TL!"
Muzzi Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Nusr-et Londra, hayatımda ödediğim en gereksiz yemek! Milli dedik, milli gururumuz dedik, 3 tane burger 3 bin 600 TL!" ifadelerini kullandı.