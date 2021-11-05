WhatsApp'tan dikkat çeken yenilikler! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu
Dünyanın en ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp, masaüstü versiyonu için 4 yeni özelliğini duyurdu.
Meta çatısı altında faaliyet gösteren anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web (masaüstü) versiyonu için uygulamaya geçecek dört yeni özelliğini duyurdu. İşte yeni gelen dört yeni özellik:
Foto düzenleyici
WhatsApp’a gelen özellik ile birlikte uygulamaya masaüstünden girildiğinde fotoğrafın üzerine yazı yapıştırılıp fotoğraf düzenlenebilecek. Bu özellik daha önce mobil versiyonda kullanılırken, ilk kez masaüstü versiyonda kullanıma sunuldu.
Çıkartma önerisi
Uygulamaya gelen bir diğer özellik ise, kullanıcıların mesajlaşma sırasında konuşma metnine uygun olarak çıkartma önerisi alabilmesi oldu. Kişiler konuşmaları sırasında önerilen sticker’ı (çıkartma) seçerek daha hızlı yazışabilecek.
Jeb sürüme uçtan uca şifreleme
WhatsApp’a gelen son özellik ise, mobil uygulamada gelen uçtan uca şifreleme yönteminin masaüstü versiyonda da faaliyete geçmesi olarak açıklandı. Bu özellikle beraber WhatsApp, masaüstü sürümünde gelen bağlantı linklerinin önizlemesini kullanıcılarına sunarken, kişilerin linke tıklamadan önce bilgi almasına olanacak tanıyacak.