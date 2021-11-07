Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu! Yakalanan 5 zanlı tutuklandı
ADANA ve Bingöl'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik 4 Kasım'da Adana ve Bingöl'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'inin işlemleri tamamlandı.
Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan meslekten ihraç edilen öğretmen ve doktorun da aralarında olduğu 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri süren H.D'nin öğretmen olduğu, mahrem imamlarla irtibatının bulunduğu, kod isim kullandığı ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'taki yazışmalarda isminin geçtiği iddia edildi.
Polis ekipleri, gözaltı kararı bulunan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.