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Evde bakım maaşları kasım ödemesi ne zaman 2021 kaç para yatar?

Evde bakım maaşları kasım ödemesi ne zaman 2021 kaç para yatar?

Evinde hasta, engelli ve yardıma muhtaç yaşlı vatandaşlara devlet tarafından her ay ödenen evde bakım maaşı kasım ayında ne zaman yatacak sorusu merak edildi. 2021 yılında 1,658,29 lira olan evde bakım maaşlarının kasım ayı ödemesi ayın 15'inden sonra hesaplara yatacak.

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Evde bakım parası kasım ayı ödemeleri ne zaman yatacak araştırması binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Evinde hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara devlet tarafından ödenen ve 2021 yılında 1,658,29 lira olan evde bakım maaşlarının  ayın 15'inden sonra yatması bekleniyor.  

Evde bakım parası nedir merak ediliyor. Evde bakım aylığı, bir evde kişi başına düşen ortalama maaş gelir miktarının, asgari ücretin aylık net miktarının 2/3’ünden daha az olan kişilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen destek parasıdır.

Evde bakım aylığı kimlere verilir: Evde bakım aylığı almak isteyen durumları uygun olmayan, hasta ya da yaşlı bakıma muhtaç kişiler evde bakım aylığı nasıl alınır , evde bakım aylığı kimlere verilir araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım parası başvurusu için gerekli şartlar https://www.ailevecalisma.gov.tr üzerinden incelenebiliyor.

Evde bakım parası almak için gerekli şartlar:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım maaşı alma hizmeti: Evde bakım parası almak isteyenler, evde bakım aylığı alma şartlarını araştırmaya başladı. Evde bakım parası verilecek kişilerin ailesindeki herkesin (engelliler de dahil) toplam net gelirine bakılıyor. Daha sonra evde bakım parası almak isteyen kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapıp beklemesi gerekiyor. Eğer evde bakım parası onaylanırsa almaya başlayacaktır.

Evde bakım aylığı nerede öğrenilir: Devletin ödediği ödenekten birisi de evde bakım maaşıdır. Yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyacı olan hasta kişilere bakanlara verilen sosyal nakdi yardım (evde bakım maaşı) her ay düzenli olarak hesaba yatıyor. Fakat aynı günde evde bakım parası yatmıyor. Evde bakım parası illere göre farklı günlerde hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşı nereden öğrenilir merak edenler için e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilecektir. Şifresi olmayanlar PTT'ye kimliği ile başvurduğunda bir şifre alabileceklerdir. 

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