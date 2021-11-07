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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan sis paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan sis paylaşımı

İSTANBUL'da bir süredir sis etkili oluyor. Vali Yerlikaya da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve "İstanbul deyince aklıma bir masal gelir, Bir varmış, bir yokmuş..." ifadelerini kullandı. 

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İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, sisin etkili olduğu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün havadan çekilen görüntüleri ile boğazın yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul deyince aklıma bir masal gelir, Bir varmış, bir yokmuş..." ifadelerini kullandı. 

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