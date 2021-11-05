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Aksaray'da deneme amaçlı başladı paraya para demiyor! ABD İngiltere Fransa sıraya girdi

Aksaray'da deneme amaçlı başladı paraya para demiyor! ABD İngiltere Fransa sıraya girdi

AKSARAY'ın Hırkatol köyünde 26 yıldır öğretmenlik yapan ve aynı zamanda ziraat mühendisi olan Ayşe Aydoğan'ın (50) başladığı işle birçok ülkeden sipariş alıyor.

Aksaray'da deneme amaçlı başladı paraya para demiyor! ABD İngiltere Fransa sıraya girdi

Belçika'da yaşayan İbrahim Çal (35), 1,5 yıl önce pandemi nedeniyle memleketi Hırtakol köyüne geldi. Burada köy muhtarı Mustafa Aydoğan ve eşi Ayşe Aydoğan'ı ziyaret etti. 

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Aksaray'da deneme amaçlı başladı paraya para demiyor! ABD İngiltere Fransa sıraya girdi

Sohbet sırasında Ayşe Aydoğan, köyde atıl olan dere kenarındaki arazilerde pampas otu yetiştirilebileceğini ve bunun da renklere boyanıp süs bitkisi olarak satılabileceğini söyledi. 

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Aksaray'da deneme amaçlı başladı paraya para demiyor! ABD İngiltere Fransa sıraya girdi

Bunun üzerine İbrahim Çal da birlikte yaptıkları çalışmaları sonucu 150 dekar alana pampas otu ekip, bunların renklendirilip, düzenlenmesi için tesis kurdu.

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Aksaray'da deneme amaçlı başladı paraya para demiyor! ABD İngiltere Fransa sıraya girdi

Yaklaşık 2 milyon liraya kurulan yatırım sayesinde 100 kadına iş imkanı doğarken, renklendirilip süs bitkisi haline getirilen pampas otları da başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere İngiltere, Fransa ve Hollanda’ya süs bitkisi olarak ihraç ediliyor. 

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