Aksaray'da deneme amaçlı başladı paraya para demiyor! ABD İngiltere Fransa sıraya girdi

Yaklaşık 2 milyon liraya kurulan yatırım sayesinde 100 kadına iş imkanı doğarken, renklendirilip süs bitkisi haline getirilen pampas otları da başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere İngiltere, Fransa ve Hollanda’ya süs bitkisi olarak ihraç ediliyor.