İYİ Parti Lütfü Türkkan'ın yerine yeni Grup Başkanvekili seçecek

İYİ Parti TBMM Grubu, Lütfü Türkkan'ın yerine yeni grup başkanvekili seçmek üzere yarın olağanüstü toplanacak.

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Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Meclis Grubu, Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla yarın saat 14.00'te Mecliste olağanüstü toplanarak, Lütfü Türkkan'ın yerine yeni bir grup başkanvekili seçecek.

Toplantıya, Akşener'in de katılacağı öğrenildi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'deki vatandaşa müdahalesi ve küfrü nedeniyle tepki görmüştü.

Türkkan, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda gergin ortam nedeniyle doğru olmayan kendisine de yakışmayan ifadeler kullandığını belirterek "Milletimizden özür diliyorum" ifadesini kullanmıştı.