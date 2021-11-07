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Avcılar'da arka koltukta oturan genç korkunç şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Avcılar'da arka koltukta oturan genç korkunç şekilde can verdi

AVCILAR'da trafikte magandanın rastgele ateşlediği silahtan çıkan kurşun, seyir halindeki başka bir otomobilde bulunan 4 kişiden 2'sine isabet etti. Arka koltukta oturan Can Terekeme (22) hastanede hayatını kaybederken, akrabası olan sürücü ise yaralandı. Polis ekiplerinin, şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. 

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Olay, gece saat 00.15 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre askerlik görevini tamamladıktan sonra İstanbul’a ailesinin yanına dönen Can Terekeme ile akrabası olan 3 kişi otomobille seyir halindeydi.

Başka bir otomobildeki magandanın rastgele ateş ettiği silahlardan çıkan mermilerden biri içinde Can Terekeme, Engin A., Eray A. ve sürücü Yemen A.’nın bulunduğu otomobilin bagaj kısmına isabet etti.

Bagajı iki koltuğu delerek geçti

Bagaj kısmını delip geçen mermi, arka koltukta oturan Can Terekeme'yi ve sürücü Yemen A.’yı yaraladı. Kendisinin ve arka koltuktaki akrabası Can Terekeme’nin yaralanmasının ardından Yemen A. hemen otomobili durdurdu.

Akciğerini parçalamış

Yanlarında bulunan ve olaydan yara almadan kurtulan Engin A. ve Eray A. aynı otomobille iki yaralıyı hastaneye götürdü. Merminin akciğerlerinde büyük hasar oluşturduğu öğrenilen Can Terekeme hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Yemen A.'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Yakınları hastanede sinir krizi geçirdi

Acı haberi alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Beyaz bir otomobil içinde çevreye rastgele ateş eden magandanın olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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