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Manisa'da sokağı ikiye bölen türbe görenleri şaşırtıyor

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Manisa'da sokağı ikiye bölen türbe görenleri şaşırtıyor

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde apartmanların ortasında kalan ve bulunduğu sokağı ortadan ikiye bölen türbeyi görenler şaşırıyor. Mahalle sakinlerinden Muazzez Aydın (72) "Türbe sayesinde evlerimizi tarif etmek kolay. Cuma günleri dua etmeye gelen çok oluyor " dedi.

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Şehzadeler ilçesi Ege Mahallesi'ndeki Sevinç Sokak'ta bulunan ve Manisa ermişlerinden  olduğu belirtilen Terzizade Ahmed Efendi'nin türbesi, bulunduğu yer itibarıyla dikkati çekiyor.

Ege Mahallesi'nin imara açılmasıyla 17'nci yüzyılda yaşadığı söylenen Terzizade Ahmed Efendi Türbesi, apartmanların arasında kaldı. Bulunduğu sokağı ikiye bölen türbeyi ilk kez görenler şaşkınlık yaşarken, mahalli ise duruma zamanla alıştı. Her cuma günü ziyarete gelenler de türbe başında dua ediyor.  

"Mahalle sakinleri olarak alıştık"

Mahalleye 6 ay önce taşındığını ve türbenin bulunduğu Sevinç Sokak'ta oturduğunu belirten Nevzat Çakar (70), "Aslında çok güzel. Sokağı tarif etmede işime çok yarıyor. Misafirlerim geldiği zaman, ilk gördüklerinde önce şaşırıyorlar. Biz de ilk gördüğümüzde şaşırmıştık" dedi.

Oğlunu arkadaşına bırakmak için sokağa gelen Haldun Dalyan (43) ise "Buraya ikinci gelişim. Daha önce burada bir türbe olduğunu bilmiyordum. Görünce ilginç geldi ama güzel. Böyle bir sokakta otururum ama çekinebilirim de mahalle sakinleri alıştı sanırım" ifadelerini kullandı. Türbenin bulunduğu sokakta yaklaşık 40 yıldır oturan Muazzez Aydın da "İlk geldiğimizde burada türbe olduğunu bilmiyordum. Görünce şaşırdım. Türbe sayesinde evlerimizi tarif etmek kolay oluyor. Cuma günleri kalabalık oluyor. Mahalle sakinleri olarak alıştık" diye konuştu. 

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