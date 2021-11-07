Sivas'ta görenlerin ağzı açık kaldı otomobili kendi yaptı çıkarabilmek için iş yerinin duvarını yıktı
Sivas’ta yaşayan Murat Yılmaz, kendi yaptığı otomobili oto sanayiye götürebilmek için iş yerinin duvarını kırıp kapısını söktü.
Sivas’ta asansör ve mekatronik alanında çalışan Murat Yılmaz, yaptığı araçla adından söz ettiriyor. İnternetten gördüğü bir fotoğrafla kolları sıvayan Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığı aracının yüzde 50’lik kısmını tamamladı.
Boş vakitlerini değerlendirerek iş yerinin içerisinde hurda malzemelerle aracı yapan Yılmaz, kaporta kısmını tamamladığı aracın geri kalan kısmına ise oto sanayide devam etmeye karar verdi.
Bu karardan sonra Yılmaz, aracı dışarı çıkarmak için iş yerinin duvarını kırıp kapısını sökmek zorunda kaldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından araç gün yüzüne çıkartıldı. Görenlerin bir hayli şaşırdığı araç, çekiciye yüklenerek oto sanayiye götürüldü.
“Hiç yolda bırakmaz ama yola da çıkması yasak”
Murat Yılmaz, yaptığı aracın yola çıkmasının yasak olduğunu belirterek, “Bu aracı 2 yıldır boş zamanlarımızda yapıyoruz. O yüzden 6-7 ay kadar sürede bitmesi gerekirken 2 yıl sürdü. Şu anda da yüzde 50’lik bir kısmını, kaportayı tamamladık. Daha sonrasında buradan çıkarmaya uğraştık. Sanayiye götürüp orada diğer aksamlarını yapacağız. Air süspansiyonları olacak. Aynı zamanda benzinli ve elektrikli olacak. Şu an benzinlide çalışıyor da şaftın arkasına yaptığımız bir düzenekle 10 kw motor ile çalıştırmayı düşünüyoruz tabii zamanımız olursa. Aracı daha önce çalıştırmıştık, tek marş ile çalışıyor. Hiç yolda bırakmaz ama yola da çıkması yasak” dedi.