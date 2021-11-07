Sivas'ta görenlerin ağzı açık kaldı otomobili kendi yaptı çıkarabilmek için iş yerinin duvarını yıktı

“Hiç yolda bırakmaz ama yola da çıkması yasak”

Murat Yılmaz, yaptığı aracın yola çıkmasının yasak olduğunu belirterek, “Bu aracı 2 yıldır boş zamanlarımızda yapıyoruz. O yüzden 6-7 ay kadar sürede bitmesi gerekirken 2 yıl sürdü. Şu anda da yüzde 50’lik bir kısmını, kaportayı tamamladık. Daha sonrasında buradan çıkarmaya uğraştık. Sanayiye götürüp orada diğer aksamlarını yapacağız. Air süspansiyonları olacak. Aynı zamanda benzinli ve elektrikli olacak. Şu an benzinlide çalışıyor da şaftın arkasına yaptığımız bir düzenekle 10 kw motor ile çalıştırmayı düşünüyoruz tabii zamanımız olursa. Aracı daha önce çalıştırmıştık, tek marş ile çalışıyor. Hiç yolda bırakmaz ama yola da çıkması yasak” dedi.