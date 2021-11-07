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Fransa'da 3 camiye İslamofobik saldırı

Fransa'da 3 camiye İslamofobik saldırı

Fransa'nın Montlebon, Pontarlier ve Roubaix kentlerinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı 3 caminin duvarlarına haç çizildi ve İslam karşıtı yazılar yazıldı.

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DİTİB'den yapılan açıklamada, dün gece Montlebon, Pontarlier ve Roubaix'deki camilerinin duvarlarına haç çizildiği ve İslam karşıtı yazıların yazıldığı belirtildi.

"Barış ve huzur yuvası camilerimize yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, cemaatimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, maruz kalınan zararın en kısa zamanda giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatılacağı ve konunun takipçisi olunacağı belirtildi.

Açıklamada, "İş birlikleri için güvenlik güçlerine ve Fransız makamlarına ve destekleri için Fransız halkına teşekkür ederiz. Ülke huzuruna ve birlikte yaşama bilincine halel getirecek eylemlere karşı birlik olma çağrısında bulunuyor, bu tür provokatif olaylara karşı sağduyulu olmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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