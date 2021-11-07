BIST 1.584
DOLAR 9,68
EURO 11,22
ALTIN 565,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü, 7 yaralı var

Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü, 7 yaralı var

SARIYER'de yağış nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Abone ol

SARIYER Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında bir yolcu minibüsü kaza yaptı. İddialara göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüs yol kenarındaki ormandaki ağaçlara çarptı.

Kazada 8 kişi yaralanırken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Trafikte yere muz kabuğu atan sürücü böylesi bir tepkiyi beklemiyordu
Trafikte yere muz kabuğu atan sürücü böylesi bir tepkiyi beklemiyordu
AK Parti Yeniden Refah Partisi ile ittifak yapacak iddiası
AK Parti Yeniden Refah Partisi ile ittifak yapacak iddiası
Avcılar'da arka koltukta oturan genç korkunç şekilde can verdi
Avcılar'da arka koltukta oturan genç korkunç şekilde can verdi
Selçuklu Mezarlığı'ndaki kazı çalışmalarında 30'a yakın çocuk mezarı bulundu
Selçuklu Mezarlığı'ndaki kazı çalışmalarında 30'a yakın çocuk mezarı bulundu
2021 Ramazan ayı başlangıcı ne zaman hangi gün?
2021 Ramazan ayı başlangıcı ne zaman hangi gün?
Manisa'da sokağı ikiye bölen türbe görenleri şaşırtıyor
Manisa'da sokağı ikiye bölen türbe görenleri şaşırtıyor
Düzce'de 20 atı kesip sattılar! Baba ve oğluna 193 bin lira ceza
Düzce'de 20 atı kesip sattılar! Baba ve oğluna 193 bin lira ceza
N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde ve kadınlarda kazanan belli oldu
N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde ve kadınlarda kazanan belli oldu
İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nda ilk test sürüşü yarın yapılacak
İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nda ilk test sürüşü yarın yapılacak
Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)