Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü, 7 yaralı var

SARIYER'de yağış nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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SARIYER Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında bir yolcu minibüsü kaza yaptı. İddialara göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüs yol kenarındaki ormandaki ağaçlara çarptı.

Kazada 8 kişi yaralanırken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.