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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanıyor! Gözler Ankara'da

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanıyor! Gözler Ankara'da

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararları kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yoğun gündemle toplanacak. Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüştüğü G-20 liderler zirvesinin ardından ilk kabine toplantısı olacak. G-20 zirvesindeki ikili görüşmelerin de kabinenin gündeminde olması bekleniyor.

Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak.

TRTHaber'de yer alan bilgiye göre terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadele, olası Suriye operasyonu da değerlendirilecek.

TURKOVAC ile ilgili çalışmalar değerlendirilecek

 Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar, yerli aşı TURKOVAC ile ilgili çalışmalar gündemdeki konulardan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek. Kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

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