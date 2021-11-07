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İYİ Partili Lütfü Türkkan grup başkanvekilliği görevinden istifa etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İYİ Partili Lütfü Türkkan grup başkanvekilliği görevinden istifa etti

BİNGÖL'de tartıştığı şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in talebiyle İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti.

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İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden istifa etti.

Türkkan, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum." yazılı dilekçesini, İYİ Parti Grup Başkanlığına iletti.

İYİ Parti Grubu yarın toplanıyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkkan'ın 6 Kasım tarihli istifa dilekçesinin işleme alındığını, boşalan grup başkanvekilliğine seçim için İYİ Parti TBMM Grubu'nun yarın saat 14.00'te toplantıya çağırıldığını bildirdi.

Dervişoğlu, açıklamasında, "Çeşitli platformlarda konuşulanların aksine herhangi bir görevden alınma durumu söz konusu olmayıp, Genel Başkanımız Meral Akşener'in talebi üzerine istifa etmişlerdir." ifadesini kullandı.

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