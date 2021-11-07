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Sivaslı halk ozanı Mehmet Ferhat ile eşi 3 gün arayla koronavirüsten öldü

Sivaslı halk ozanı Mehmet Ferhat ile eşi 3 gün arayla koronavirüsten öldü

İSTANBUL'da 3 Kasım'da koronavirüsten hayatını kaybeden Sivaslı halk ozanı Mehmet Ferhat'ın (65) eşi Huriye Ferhat da (62) aynı hastalıktan yaşamını yitirdi. Ferhat'ın cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

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Halk müziğine çeşitli eserler kazandıran, 'Sen Sivas'ı Seyret Yar Ben de Seni' türküsünün yazarı, 'Garip Ferhat' olarak bilinen 2 çocuk babası Mehmet Ferhat, 3 Kasım'da evinde koronavirüs tedavisi gördüğü sırada rahatsızlandı.

Koşuyolu Kalp Hastanesi'ne kaldırılan Ferhat, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ferhat'ın cenazesi, 4 Kasım'da memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Ferhat'ın Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde 1 haftadır koronavirüs tedavisi gören eşi Huriye Ferhat da dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sivas'a getirilen Ferhat'ın cenazesi için ikindi vakti Ayyıldız Camisi'nde namaz kılındı. Cenaze namazının ardından Ferhat'ın cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

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