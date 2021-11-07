15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde Pensilvanya ve Yunanistan detayı ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminde TV yayınlarını kesmek için Vodafone Park inen hainlerden Turan Çiçek'in 3 hafta önce Pensilvanya'yı aradığı ortaya çıktı. Çiçek'in yine Yunanistan'da baz veren bir numarayı 2 kez aradığı da belirlendi.

Abone ol

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde İstanbul'da Vodafone Park ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirilip TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digitürk binasının işgaline ilişkin İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde 57'si tutuklu 93 sanığın yargılandığı davada geçen yıl 'anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçunu işlediği gerekçesiyle 23 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanığa da müebbet hapis cezası verilmişti.

Eski albay Hamdi Acar, eski binbaşı Ali Akkaş, yüzbaşı Fatih Aksoy'un da aralarında bulunduğu 23 sanık 'cebir ve şiddet kullanarak anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' eylemini yaptıkları gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski astsubaylar Mehmet Rauf Çağmar ve Mustafa Duran ile aralarında Hava Harp Okulu öğrencilerinin de bulunduğu 35 sanığın 'anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan cezalandırılmasına hükmeden mahkeme heyeti sanıkların duruşmadaki davranışları ve verilen cezanın sanıkların gelecekleri üzerindeki etkilerini dikkate alarak cezayı müebbete indirmişti.

Ayrıca mahkeme heyeti 16 sanığın 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 8 ay ile 16 yıl arasında 56 sanığın ise 'yayın organlarının yayınlarını hukuka aykırı şekilde engellemek' suçlarından 4 yıl ile 5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetmişti.