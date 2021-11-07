Fatih Karagümrük Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
GALATASARAY, Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 69. dakikada Andrea Bertolacci kaydederken sarı-kırmızılıların beraberlik golü 88. dakikada Muhammed'den geldi. Galatasaray, bu sonuçla puanını 21'e, Fatih Karagümrük ise 19'a yükseltti.Abone ol
27. dakikada Babel'in sağdan ortasında kale sahası önünde Halil Dervişoğlu'nun savunmanın arasında yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Viviano'dan döndü.
34. dakikada Borini'nin uzak mesafeden çektiği şutta top üstten auta gitti.
İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
67. dakikada Mustafa Muhammed'in ceza sahasının sol çaprazında çektiği şutta kaleci Viviano topu kontrol etti.
69. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Savunmada Emre Kılınç'ın hatalı pasında Borini topu ceza sahası önündeki Bertolacci'ye bıraktı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti.
74. dakikada Babel'in ceza sahası dışında sol çaprazdan attığı sert şutta top üst direkten oyun alanına döndü.
88. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Diagne'nin pasıyla ceza sahasına sokulan Feghouli yerde kalırken oluşan karambolde Muhammed önünde bulduğu topu filelere göndererek skoru 1-1 yaptı.
90. dakikada hızlı gelişen Fatih Karagümrük atağında savunmanın arkasına atılan pasla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Pesic'in yerden vuruşunda Muslera yatarak topu kontrol etti.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
Fatih Karagümrük: 1 - 1 :Galatasaray
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu (Dk. 25 Adnan Uğur), Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Jimmy, Musa (Dk. 79 Balkovec), Borini, Karamoh (Dk. 46 Benatia-Dk. 68 Bertollaci), Pesic
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Cicaldau (Dk. 79 Morutan), Emre Kılınç (Dk. 70 Feghouli), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 79 Barış Alper Yılmaz), Babel (Dk. 79 Diagne), Halil Dervişoğlu (Dk. 63 Muhammed)
Goller: Dk. 69 Bertolacci (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 88 Muhammed (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 36 Pesic, Dk. 69 Bertollaci, Dk. 78 Biglia, Dk. 82 Jimmy Durmaz, Dk. 83 Caner Erkin, Dk. 90+2 Adnan Uğur (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 47 Berkan Kutlu, Dk. 65 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 90+4 Nelsson (Galatasaray)