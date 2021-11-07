ABD'nin Kudüs hamlesi İsrail'in tepkisini çekti

İSRAİL Başbakanı Naftali Bennett, ABD'nin Kudüs'te Filistinlilere hizmet verecek konsolosluğunu yeniden açma planına ilişkin, "Kudüs'te Filistinlilere hizmet edecek bir ABD konsolosluğuna yer yok. Kudüs, sadece İsrail'in başkentidir" dedi.

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İSRAİL Başbakanı Naftali Bennett, Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Maliye Bakanı Avigdor Liberman, yıllık bütçenin meclisten geçmesine ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Kudüs'te Filistinlilere hizmet veren ve 2019'da kapatılan konsolosluğunu yeniden açma planına ilişkin soruya Bennett, "Kudüs'te Filistinlilere hizmet edecek bir ABD konsolosluğuna yer yok. Kudüs, sadece İsrail'in başkentidir. Konumumuzu tutarlı, sessizce ifade ediyoruz ve umarım anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Lapid ise ABD'nin konsolosluğu işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde açmak istemesi halinde buna ilişkin herhangi bir itirazlarının olmayacağını dile getirerek Kudüs'ün egemenliğinin 'sadece İsrail'e ait olduğunu' iddia etti.