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BBP ve Alperen Ocakları şehitlikteki görüntüler ile İYİ Partili Türkkan'a tepki gösterdi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
BBP ve Alperen Ocakları şehitlikteki görüntüler ile İYİ Partili Türkkan'a tepki gösterdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) İstanbul İl Başkanlığı ile İstanbul Alperen Ocakları, Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntülerinin ardından şehitliği ziyaret etti. Durumu protesto eden grup, bir şehit yakınına küfretmesi nedeniyle İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a da tepki gösterdi.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) İstanbul İl Başkanlığı ile İstanbul Alperen Ocakları Teşkilatı, Edirnekapı Şehitliği'nde basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması öncesinde şehitliği ziyaret eden grup, şehit kabirlerinin üstüne gül bıraktı.

Basın açıklaması öncesi BBP İstanbul İl Başkanı Mutlu Furtana, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine küfür ettiği görüntüleri hatırlatarak, "Şehit ailesine küfredecek kadar ahlaksızca davranışlarda sergileyen o milletvekilleri meclisin çatısı altında bulunmayacaklardır. Çünkü şehitler ve şehitlerin yakınları bizlerin kırmızı çizgisidir" dedi.

"Yapılan bu iğrençlik bizleri rahatsız eden bir olgudur"

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Emir Faruk Uzunpınar, basın açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün burada toplanma sebebimiz öncelikli olarak İstanbul'umuzun en mübarek, en kıymetli mekanlarından birisi Edirnekapı Şehitliği'nde son zamanlarda yaşanan uyuşturucu ve fuhuşvari hareketlerin cereyan etmesine yönelik tepki çekmek ve kamuoyu oluşturmaktır. Ayrıca İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkan'ın bir şehit ailemize dair sarf etmiş olduğu ahlaka sığmayan sinkaflı cümlelerini kınamak maksadını taşımaktadır. Hep şehit olunca hatırlanan Anadolu çocuklarının geride bizlere emanet bıraktıklarına dair yapılan bu iğrençlik bizleri rahatsız eden bir olgudur. Edirnekapı Şehitliği'ndeki son zamanlarda yaşanan uyuşturucu madde ve türevlerinin kullanımı ve ayrıca fuhuşvari hareketler yüce Türk milletinin nezdinde biz Alperenleri ziyadesiyle rahatsız etmiştir."

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