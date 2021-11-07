Emre Büber kaç yaşında aslen nereli gizlediği sevgilisi kimdir?

Masterchef'in iddialı isimleri arasında olan Emre Büber son günlerde çıkışları ile gündeme geliyor. Yaptığı yemekler ile jüriden övgüler alan Emre Büber'in sevgilisi de merak edildi. Yarışmadaki Rabia ve Pelin ile aşk yaşadığı iddia edilen Emre Büber'in sevgilisi instagramdan çıktı. Emre Büber'in Iraz Altıntaş ile sevgilisi olduğu iddia edildi.

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Yaptığı iddialı yemekler ile jüriden tam not alan Masterchef'in sevilen yarışmacısı Emre Büber'in özel hayatı şu sıralar merak konusu oldu. Bir oğlu olan ve eşinden boşandığı bilinen Emre Büber'in adı yarışmadaki arkadaşları Rabia ve Pelin ile anılmaya başlamıştı. Fakat Emre Büber'in sevgilisi iki yarışmacı da çıkmadı. 26 yaşındaki Emre Büber'in Iraz Altıntaş adlı bir genç kızla ilişkisi olduğu iddia edildi. Profil fotoğraflarında aynı emojileri paylaşan çiftin şimdilik aşklarını gizli yaşama kararı aldıkları da söylenenler arasında.

MasterChef Emre Büber, 26 yaşında ve aslen Konya Bozkırlıdır. Lise eğitimini Açık öğretim lisesinde tamamlayan Emre Büber, 2015’de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığından mezun oldu.

Ailesinden dedesi 1969’da Avusturya’ya gitmiştir. Emre de Avusturya’da doğmuştur ancak 12 yaşında Türkiye’ye gelip okuluna devam etmiştir.

Avusturya’da kokoreç, şırdan ve Adana şiş yapan bir mekanda çalışan Emre Büber, dünyaca ünlü İngiltereli şef Jamie Oliver’la da çalışmıştır.

Emre Büber, 4 yıl Antalya’da animatörlük yaptıktan sonra 19 yaşında Avusturya’ya geri döndü. 2 yıl süpermarkette çalıştıktan sonra yaklaşık 3-4 yıl profesyonel mutfakta çalıştı. Yemek yapmayı sevdiğini ifade eden Emre Büber, doğal ürünler yetiştirip onları sezonunda kullanmayı hedeflemiş.

MasterChef ana kadrosuna giren Emre Büber, ileride bir çiftlik restoranım olmasını, insanlara ürün değerini göstermek istediğini ve şuan MasterChef’te hedefim finalde yarışmak olduğunu söyledi.

Ana kadroya giren MasterChef Emre Büber’in sosyal medyada kullandığı hesaplar merak ediliyor. MasterChef Emre Büber, Instagram’da “emres.kitchen” kullanıcı adıyla yer alıyor. Yaptığı yemekler ve günlük hayatında paylaşımların olduğu hesabının şu an 18 bin takipçisi bulunuyor.

MasterChef 2021 ana kadrosuna giren Emre Büber, ilk eleme turunda mantarlı bıldırcın yemeği yapmıştır ve jürilerin takdirini kazandı. Üç eve oyu alarak düello turuna kalan Emre Büber, Mert Özen ve Mustafa Ozan ile yarıştı. Bu turda istenen yemek etli yaprak sarma idi. Verilen süre sonunda şeflerin verdiği karar MasterChef Türkiye tarihinde bir ilk oldu. Bu turu Emre Büber ve Mustafa Ozan birlikte geçti ve ikili final turuna kaldı.

MasterChef Emre Büber, final turunda üçüncü grupta mücadele etti. Bu grupta beşinci günde yarışmacılardan fish and chips yapmaları istendi. İlk turda Emre Büber ile birlikte Melis, Atakan, Nejdet, Rabia ve Yiğit yaratıcılık oyununa geçti. Bu bölümde verilen ana ürün bamya ile gecenin en yaratıcı tabağını çıkaran Emre Büber oldu. Böylece Emre Büber, MasterChef Türkiye 2021 ana kadrosuna katılan 15. yarışmacısı oldu