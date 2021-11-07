Türkiye 7 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 347 bin 783 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 25 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 200 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 117 milyon 378 bin 532'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Kasım 2021 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 783 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 25 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 200 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 28 bin 852 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun, yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Kovid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac'ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz şu günlerin bir an önce unutulması" değerlendirmesinde bulundu.