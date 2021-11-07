Elazığ'da otomobil TIR'ın altına girdi 2 ölü 2 yaralı

ELAZIĞ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aynı istikamette seyir halinde olan TIR'ın altına girdi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

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ELAZIĞ Çemişgezek karayolunda meydana gelen kazada; sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği otomobil aynı istikamette giden TIR'ın altına girdi. Kazada otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere, hayatını kaybedenler ise otopsileri yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.