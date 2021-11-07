Fenerbahçe Kayserispor maçı golleri ve geniş özeti

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Kayserispor ile Mesut Özil'in 90+9'da attığı penaltı golüyle 2-2 berabere kaldı. Maç boyunca biri penaltıdan olmak üzere 4 kez direği geçemeyen Fenerbahçe, bu sonuçla 20 puana ulaşırken ve lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü. Kayserispor ise 15 puana yükseldi.

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90+9' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Mesut Özil'in penaltı golü ile maçta eşitliği yakaladı! Ramazan Civelek'in Mergim Berisha'ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında Cüneyt Çakır, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Mesut Özil yaptığı vuruşla kaleci Silviu Lung ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

85' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Miha Zajc'ın golü ile maçta farkı bire indirdi! Hızlı gelişen atakta Dimitris Pelkas, Serdar Dursun ve Miha Zajc arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Miha Zajc ceza yayından gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Silviu Lung'un solundan ağlarla buluşturmayı başardı.

78' DİREK! Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mergim Berisha'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top üst kale direğinden döndü.

69' DİREK! Dimitris Pelkas'ın ceza sahası dışında sol çaprazdan sağ ayağıyla kaleye gönderdiği sert şutunda top üst kale direğinden geri geldi.

61' GOOOLL!!! Kayserispor, Mario Gavranovic'in golü ile maçta farkı ikiye çıkardı! Hızlı gelişen atakta Olivier Kemen, Emrah Başsan ve Mario Gavranovic arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Mario Gavranovic kale önünden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

52' DİREK! Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Marcel Tisserand'ın gelişine yaptığı vuruşta sağ kale direğine çarpan top auta gitti.

39' GOOOLL!!! Kayserispor, Dimitrios Kolovetsios'un golü ile maçta öne geçti! Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Emrah Başsan'ın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Mame Thiam'ın kafa vuruşunda top uzak kale direğinden geri geldi. Dönen topu iyi takip eden Dimitrios Kolovetsios kale önünden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

33' FENERBAHÇE PENALTI KAÇIRDI! Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde Gustavo Campanharo'nun ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında Cüneyt Çakır, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen İrfan Can Kahveci'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinden oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta top kalenin sağından auta çıktı.

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Szalai (Novak), Nazım (Serdar Dursun), Mert Hakan, Zajc, Ferdi (Muhammed), Meyer (Pelkas), İrfan Can (Mesut), Berisha

Kayserispor: Lung, Ramazan, Hosseini, Kolovetsios, Carole, İbrahim, Campanharo (Attamah), Emrah (Mustafa), Kemen, Thiam (İlhan), Gavranovic (Cardoso)